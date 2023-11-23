Российский журналист умер от ранений после атаки украинского беспилотника

Борис Максудов работал на телеканале «Россия-24». Он получил смертельные ранения во время воздушного налета в Запорожской области.

Он был ранен еще в среду, 22 ноября. О его смерти сообщил канал «Соловьев Live» в своем микроблоге. Корреспондент получил несколько осколочных ранений во время налета беспилотного летательного аппарата ВСУ. Они оказались смертельными, раненый умер по дороге в медицинское учреждение.