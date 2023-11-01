Российским бойцам под Угледаром удалось обойти с тыла и захватить украинский опорный пункт

Успеха удалось достичь военнослужащим из группировки «Восток». Об этом рассказал командир роты мотострелков. По его утверждению, опорный пункт занимали 10 бойцов противника. Часть из них спали в тот момент, когда российские военные ворвались на неприятельскую позицию.

«Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут. Мы взяли четверых пленных, один из них командир отделения», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Офицер добавил, что операция по захвату опорника готовилась несколько дней. Одна группа российских солдат заходила в лоб неприятелю, отвлекая внимание, другая прокралась с тыла. Она и провела весь захват.