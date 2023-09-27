Российским бойцам удалось продвинуться вперед в Харьковской области

Они добились расширения контроля над местностью за счет захвата неприятельских опорных пунктов, тем самым улучшив свое положение.

Об этом заявил Виталий Ганчев, руководитель региональной военно-гражданской администрации.

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ», - заявил он на телеканале «Россия-24».

Ганчев добавил, что неприятель оказывал ожесточенное сопротивление, но это не спасло его от поражения. Подвод на поле боя резервов со стороны украинцев только увеличивает их потери.