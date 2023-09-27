Российским бойцам удалось продвинуться вперед в Харьковской области
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Они добились расширения контроля над местностью за счет захвата неприятельских опорных пунктов, тем самым улучшив свое положение.
Об этом заявил Виталий Ганчев, руководитель региональной военно-гражданской администрации.
«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ», - заявил он на телеканале «Россия-24».
Ганчев добавил, что неприятель оказывал ожесточенное сопротивление, но это не спасло его от поражения. Подвод на поле боя резервов со стороны украинцев только увеличивает их потери.