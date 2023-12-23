Российским мотострелкам удалось продвинуться вперед на купянском направлении

Части 6-й армии Западной группировки войск выбили украинских солдат с занимаемых теми рубежей обороны и закрепились на новых выгодных рубежах.

По сообщению министерства обороны РФ, сначала по вражеским позициям и скоплениям войск неприятеля были нанесены мощные удары артиллерией. Вслед за этим вперед двинулись штурмовые группы.

«Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы», - рассказал командир мотострелковой роты, которая участвовала в наступлении.

Его слова привело ТАСС. Вслед за этим противник пытался контратаковать, но наткнулся на шквальный огонь с российской стороны и был вынужден окончательно бросить свои позиции.