Российским подразделениям удалось добиться продвижения вперед в Авдеевке

ВС РФ уничтожили два неприятельских укрепленных района, нанеся врагу потери, и продвинулись в глубину украинской обороны.

Об этом заявил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По его утверждению, российским войскам удалось уничтожить за сутки порядка сотни вражеских солдат.

«Как минимум два укрепрайона противника уничтожены», - сообщил он изданию РИА Новости.

Вдобавок ко всему, на этом участке фронта было выведено из строя порядка 20 единиц украинской техники. Артиллерийские удары по врагу, засевшему в городе, продолжаются.