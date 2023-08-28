Российским ударом разрушен производственный цех в Полтавской области

Сначала он написал в своем микроблоге, что во время воздушной тревоги был прилет по одному из предприятий.

«Есть попадание в промышленный объект», - написал он.

Уже позже он уточнил, что на этом заводе был полностью уничтожен один из цехов с производственной линией. Воздушная тревога объявлялась прошедшей ночью в большинстве областей Украины. В частности, сильные взрывы гремели на территории Кривого Рога.