Российское командование производит перегруппировку сил для наступления

Командование группировки «Днепр» перебрасывает войска на более выгодные позиции, сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки займут позиции восточнее реки Днепр.

Как отметили в ведомстве, передислокация войск должна освободить резервы для наступления на других направлениях.

Группировка «Днепр» ведет боевые действия на Запорожском и Херсонском направлении. В ее состав входят пять общевойсковых армий, две бригады и полк морской пехоты, две бригады ГРУ, десантно-штурмовая дивизия и отдельная мотострелковая бригада.