Росстат предупредил о мошеннических письмах с запросами данных о животных

Росстат сообщил о случаях рассылки поддельных писем, в которых злоумышленники от имени ведомства требуют предоставить сведения о количестве сельскохозяйственных животных, включая их идентификационные номера.

По данным службы, подобные сообщения зафиксированы сразу в нескольких регионах страны. Основная цель мошенников — получение персональной информации граждан и организаций, работающих в аграрной сфере. В дальнейшем эти данные могут использоваться для доступа к банковским счетам, электронным сервисам и личным аккаунтам.

В ведомстве подчеркнули, что официальных обращений с требованием передавать персональные сведения, реквизиты предприятий или идентификационные данные животных не направлялось.

Также в Росстате напомнили, что вся официальная переписка ведомства отправляется исключительно с адресов домена @rosstat.gov.ru. Переход по ссылкам из сообщений, поступающих с посторонних доменов, может привести к установке вредоносного программного обеспечения. Кроме того, специалисты рекомендуют не связываться по телефонам, указанным в подозрительных письмах.

Ведомство призвало получателей подобных сообщений внимательно проверять отправителя и не передавать конфиденциальную информацию без подтверждения подлинности обращения.

