«Ростех» передал в войска партию самоходных минометов «Дрок»

«Ростех» передал в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун», сообщили в госкорпорации.

Новая техника обладает целым рядом достоинств и по ряду характеристик превосходит западные аналоги.

Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, что делает ее очень маневренной и позволяет быстро уходить из-под огня противника.

Еще одним преимуществом «Дрока» является высокая скорострельность – до десяти выстрелов в минуту. Один боекомплект включает в себя 40 мин.

При этом прицельная дальность стрельбы в полтора раза превосходит дальность штатных минометов «Поднос».