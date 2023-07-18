«Ростех» передал в войска партию самоходных минометов «Дрок»
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
«Ростех» передал в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун», сообщили в госкорпорации.
Новая техника обладает целым рядом достоинств и по ряду характеристик превосходит западные аналоги.
Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, что делает ее очень маневренной и позволяет быстро уходить из-под огня противника.
Еще одним преимуществом «Дрока» является высокая скорострельность – до десяти выстрелов в минуту. Один боекомплект включает в себя 40 мин.
При этом прицельная дальность стрельбы в полтора раза превосходит дальность штатных минометов «Поднос».