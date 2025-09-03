Ростовская область снова под прицелом: раскрыты детали ночной атаки на регион

Дежурные силы ПВО в ходе отражения атаки ликвидировали семь украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Соответствующее заявление сделал 2 сентября исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, перехват воздушных целей был осуществлен в небе над несколькими муниципальными образованиями: Миллеровским, Тарасовским, Белокалитвинским и Чертковским районами.

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в одном из населенных пунктов был поврежден фасад многоквартирного жилого здания. Также ударной волной и осколками выбиты стекла в ряде частных домов и припаркованных автомобилях. На момент публикации сообщения данные о жертвах среди местного населения не поступали.

Ранее сообщалось о том, что вечером 2 сентября украинские беспилотники атаковали Анапу, Новороссийск и Криницу.