RT публикует аудиодоказательства травли девочки, пережившей пытки в Иркутской области

Издание RT обнародовало шокирующие аудиосообщения, которые получила подросток из села Большой Луг, ставшая жертвой жестокого группового нападения. В записях незнакомая школьница открыто угрожает пострадавшей сверстнице, которой ранее прижгли ноги раскаленным утюгом.

Агрессор призывает девочку выйти из дома, пытаясь манипулировать ею.

«Ты скажи так, уже напрямую, что ты испугалась. Зачем сейчас как-то пытаться слиться», — звучит в одном из сообщений.

В другом откровенно содержится угроза физической расправы: «Найдутся люди, которые тебя просто возьмут и *** (изобьют)».

Напомним, этот инцидент получил широкий резонанс после того, как жители Большого Луга рассказали о конфликте между подростками, в результате которого одна из девочек подверглась жестоким издевательствам — ей не только прижгли ноги, но и нанесли удар шнуром по лицу. По данным следствия, к делу уже привлечены 17-летний студент и 14-летний школьник, признанные причастными к этому преступлению. Новые угрозы свидетельствуют о продолжающемся давлении на пострадавшую.

Ранее губернатор Иркутской области признал, что случай с пытками школьницы — не первый.