Жестокость как норма: губернатор Иркутской области признал, что случай с пытками школьницы — не первый

Жестокий инцидент в селе Большой Луг Шелеховского района, где группа подростков издевалась над местной школьницей, получил официальную оценку на высшем уровне. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев публично признал, что случаи агрессии и насилия среди несовершеннолетних в регионе носят неединичный характер. Свое заявление глава региона сделал после широкого общественного резонанса, вызванного подробностями зверского нападения, передает RT.

По данным следствия, жертвой травли стала несовершеннолетняя жительница села. Подростки не только избивали девочку, но и прижигали ей ногу раскаленным утюгом, а также били шнуром по лицу. Как выяснилось, эта же группа неоднократно нападала и на других детей в Большом Луге.

Комментируя произошедшее, Игорь Кобзев заявил о серьезных просчетах в работе органов опеки и социальных служб.

«Работа с детьми на любом уровне требует от нас особой ответственности», — подчеркнул губернатор.

Он констатировал, что мер, принимаемых ранее для предотвращения таких ситуаций, оказалось недостаточно, пообещав изменить подходы к проблематике в регионе.

