Руководитель Следственного комитета РФ Бастрыкин взял на контроль дело о расследовании действий мигрантов в Самаре
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов против школьников в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Напомним, что о возбуждении дела против группы подростков-мигрантов, которые издевались над школьниками в Самаре, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Главарем банды является совершеннолетний уроженец Узбекистана.