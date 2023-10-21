Руководитель Следственного комитета РФ Бастрыкин взял на контроль дело о расследовании действий мигрантов в Самаре

Безопасность

Фото: [©Виктор Толочко/РИА Новости]

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов против школьников в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, что о возбуждении дела против группы подростков-мигрантов, которые издевались над школьниками в Самаре, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Главарем банды является совершеннолетний уроженец Узбекистана.

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