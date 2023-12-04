Руководители компании в Химках предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов на 266 млн рублей

Учредитель и гендиректор одной из коммерческих организаций Подмосковья предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов на четверть миллиарда рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства, злоумышленники внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2016-2017 годы заведомо ложные данные о размере расходов, налоговых вычетах и налоге на добавленную стоимость.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 266 миллионов рублей. На нарушителей завели уголовное дело, которое было передано в Химкинский городской суд региона.