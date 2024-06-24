Руководство Дагестана объявило в республике трехдневный траур по жертвам терактов

Из-за нападений боевиков в Дербенте и Махачкале, по всему Дагестану был объявлен трехдневный траур. Данные об этом появились в Telegram-канале главы республиканской администрации Сергея Меликова.

Там говорится, что Меликов уже подписал соответствующий указ, по которому на три дня, начиная с сегодняшнего, в республике объявляется траур.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура», - указано в микроблоге.

На протяжении этого времени все государственные флаги на территории Дагестана будут приспущены, все развлекательные мероприятия и передачи, за которые ответственны культурные учреждения либо масс-медиа, будут отменены. Дагестанское правительство же займется оказанием помощи семьям погибших, а также пострадавшим во время террористических актов.

Ранее сообщалось, что ан территории республики было ликвидировано как минимум шесть боевиков из числа тех, кто нападал на мирных людей. Четверо из них были застрелены в Махачкале, и еще двое в Дербенте.