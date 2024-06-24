РИА: в Дагестане уничтожено по меньшей мере 6 боевиков

Как минимум шестеро боевиков были ликвидированы в Дагестане усилиями местных силовиков и правоохранителей. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей дагестанских силовых структур.

Ранее МВД республики опубликовало информацию об уничтожении 4-х боевиков в Махачкале. Представители НАК сообщали об уничтожении еще двоих боевиков в Дербенте.

На данный момент известно об уничтожении, по меньшей мере, шестерых террористов, заявил собеседник информационного агентства.

Ранее очевидны заметили военную технику в центре Дербента.