РИА: в Дагестане уничтожено по меньшей мере 6 боевиков

Безопасность

Фото: [скриншот из видео]

Как минимум шестеро боевиков были ликвидированы в Дагестане усилиями местных силовиков и правоохранителей. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей дагестанских силовых структур.

Ранее МВД республики опубликовало информацию об уничтожении 4-х боевиков в Махачкале. Представители НАК сообщали об уничтожении еще двоих боевиков в Дербенте. 

На данный момент известно об уничтожении, по меньшей мере, шестерых террористов, заявил собеседник информационного агентства. 

Ранее очевидны заметили военную технику в центре Дербента.

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