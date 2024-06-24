РИА: в Дагестане уничтожено по меньшей мере 6 боевиков
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Как минимум шестеро боевиков были ликвидированы в Дагестане усилиями местных силовиков и правоохранителей. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей дагестанских силовых структур.
Ранее МВД республики опубликовало информацию об уничтожении 4-х боевиков в Махачкале. Представители НАК сообщали об уничтожении еще двоих боевиков в Дербенте.
На данный момент известно об уничтожении, по меньшей мере, шестерых террористов, заявил собеседник информационного агентства.
Ранее очевидны заметили военную технику в центре Дербента.