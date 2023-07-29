Руководство «Росэнергоатома» сообщило о подготовке Украиной захвата ЗАЭС

У него есть сведения, что ВСУ готовятся перейти к силовому сценарию.

Ренат Карчаа, советник генерального директора этой организации, сообщил, что в распоряжении руководства «Росэнергоатома» появилась такая информация.

«Мы располагаем данными о готовящихся попытках по силовому захвату Запорожская АЭС», - заявил он в интервью изданию «Звезда».

Тем не менее, все сотрудники объекта продолжают выполнять свои обязанности, даже не смотря на все угрозы.