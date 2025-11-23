Руку оторвало мгновенно: пенсионера искалечило взрывом во время уборки во дворе
В Курской области 68-летний мужчина лишился руки из-за взрыва во дворе
Фото: [Машина скорой помощи в Дубне/Медиасток.рф]
В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области произошел несчастный случай со взрывным устройством, в результате которого 68-летний местный житель получил тяжелейшие травмы.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн, пенсионер поднял во дворе своего дома взрывное устройство, которое мгновенно сдетонировало.
Взрыв причинил мужчине травматическую ампутацию левой кисти — теперь ему предстоит сложнейшая операция и длительная реабилитация. В тяжелом состоянии пострадавший был экстренно доставлен в Курскую областную больницу, где врачи борются за его жизнь и здоровье.
Губернатор Хинштейн призвал курян проявлять максимальную бдительность и ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подозрительным предметам.
Важная рекомендация для всех жителей приграничных территорий проста, но может спасти жизнь: заметив любой неопознанный объект, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что подросток лишился зрения после игры с пневматическим пистолетом.