Руку оторвало мгновенно: пенсионера искалечило взрывом во время уборки во дворе

В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области произошел несчастный случай со взрывным устройством, в результате которого 68-летний местный житель получил тяжелейшие травмы.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн, пенсионер поднял во дворе своего дома взрывное устройство, которое мгновенно сдетонировало.

Взрыв причинил мужчине травматическую ампутацию левой кисти — теперь ему предстоит сложнейшая операция и длительная реабилитация. В тяжелом состоянии пострадавший был экстренно доставлен в Курскую областную больницу, где врачи борются за его жизнь и здоровье.

Губернатор Хинштейн призвал курян проявлять максимальную бдительность и ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подозрительным предметам.

Важная рекомендация для всех жителей приграничных территорий проста, но может спасти жизнь: заметив любой неопознанный объект, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что подросток лишился зрения после игры с пневматическим пистолетом.