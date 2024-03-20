Командир группы наемников с позывным Гетодак заявил румынскому изданию Ziarul de Iasi, что на стороне ВСУ воюют около 50 румын и примерно столько же молдаван.

Он отметил, что на украинском фронте погиб только один румын. О потерях среди молдавских боевиков Гетодак ничего не знает.

Румынский «солдат удачи» пожаловался на плохое оснащение. Он рассказал, что отправил запросы на все румынские предприятия, производящие военную технику, и сказал, что готов протестировать любое новое вооружение.

Данные Минобороны разительно отличаются от тех, что привел румынский боевик. Ведомство сообщало, что на территорию Украины прибыло 784 наемника, и 349 из них уже уничтожены.

Известно, что румынские боевики из группы «Гетика» участвовали в террористических атаках на российские регионы. Попытки проникнуть на территорию Россию были жестко пресечены, большинство диверсантов навсегда остались в белгородском приграничье.