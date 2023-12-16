Рыбаков в Подмосковье предупредили об опасности выхода на лед во время снегопада

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед водных объектов во время снегопада. Специалисты в субботу провели проверки на водоемах региона.

По словам специалистов, опасность объясняется тем, что неокрепший лед на водоемах области может треснуть под тяжестью выпавшего снега. При выходе на такой лед можно провалиться под воду за секунду, и звука треска может не быть.

«Рыхлый лед обычно просто разламывается под ногами», - подчеркнул первый замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

В рамках проверок специалисты рассказали рыбакам о самых опасных местах на водоемах и об опасности выхода на ледовую поверхность в непогоду.