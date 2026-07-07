Рыбалка на заливе Терпения закончилась гибелью: мужчина запутался в собственных сетях и утонул

В Поронайске во время рыбалки погиб мужчина. Как сообщает astv.ru, трагедия произошла днем 7 июля в акватории залива Терпения. По данным Главного управления МЧС по Сахалинской области, во время любительского лова рыбак запутался в сетях и начал тонуть.