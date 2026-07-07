Рыбалка на заливе Терпения закончилась гибелью: мужчина запутался в собственных сетях и утонул
МЧС: на Сахалине рыбак запутался в сетях и утонул на заливе Терпения
В Поронайске во время рыбалки погиб мужчина. Как сообщает astv.ru, трагедия произошла днем 7 июля в акватории залива Терпения. По данным Главного управления МЧС по Сахалинской области, во время любительского лова рыбак запутался в сетях и начал тонуть.
Очевидцы вытащили пострадавшего из воды, однако прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. Погибшему был 51 год. Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.