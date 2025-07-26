С 08.00 до 09.40 средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА

В течение часа и сорока минут силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в двух регионах Российской Федерации, как сообщило Министерство обороны России.

Сообщается о том, что в небе над Республикой Северная Осетия были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, а в Московском регионе — два.

«С 08:00 мск до 09:40 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, сбитых у границ Москвы.