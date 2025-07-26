Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, сбитых у границ Москвы

Системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного мэром столицы Сергеем Собяниным 25 июля.

В сообщении, которое было опубликовано в официальном Телеграм-канале главы города, не содержится сведений о жертвах и повреждениях в результате ликвидации и вражеского дрона.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказал Собянин.

Ранее Министерство обороны проинформировало о том, что в ночное время над территориями Российской Федерации были успешно ликвидированы 54 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине.