С бывшего совладельца «Югры» взыскали 14 млрд руб. в пользу Россельхозбанка

С Алексея Хотина, который ранее выступал совладельцем банка «Югра», взыщут 14 более млрд руб. Такое решение было принято Коптевским районным судом Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

Столичный суд принял решение по иску Россельхозбанка к Хотину. Он обязал ответчика выплатить данной организации 14,162 млрд руб. Такое взыскание на него наложено в соответствии с кредитными договорами, по которым есть задолженности.

Весной 2024 года Хотин был приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату. Его обвиняли в том, что он вместе с другими фигурантами растратил 23 млрд руб. Сам он вину так и не признал.

Ранее сообщалось об иске Министерства обороны РФ к производителю средств борьбы с беспилотниками. Военные хотят заставить предприятие во Владимире выплатить им 57 млн руб., поскольку завод не выполнил условия государственного контракта.