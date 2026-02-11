С ДНД и Росгвардией: как в столице Сахалина выявляли нарушителей миграционного режима

Крупная операция по проверке миграционного законодательства была проведена в Южно-Сахалинске. Сотрудники регионального УМВД при поддержке сил Росгвардии и членов народной добровольной дружины (ДНД) организовали масштабный рейд по торговым точкам города.

В ходе мероприятия были проверены документы более чем у 30 иностранных граждан. По результатам рейда правоохранители выявили ряд нарушений миграционного режима и привлекли к административной ответственности пять человек.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой УМВД, в отношении двух иностранцев были составлены протоколы по части 1 статьи 19.27 КоАП РФ (предоставление заведомо ложных сведений при миграционном учете). Еще двое нарушили правила въезда или режима пребывания по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, что повлечет за собой принудительное выдворение из России. Один человек был привлечен по части 1 той же статьи.

Кроме того, двоим из нарушителей аннулировали ранее выданные трудовые патенты и сократили срок временного пребывания в стране. В ходе проверки также было установлено, что один из задержанных незаконно пересек государственную границу России. Материалы по этому факту были переданы в следственные органи для дальнейшей процессуальной проверки и принятия решения.