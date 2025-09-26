С горящей палкой в руках против стаи волков: как уралец неделю выживал в тайге с одним ножом и зажигалкой

Житель России, проведший неделю в Уральских горах, боролся за выживание в одиночку, соседствуя с волками. Об этом сообщило издание Е1.

43-летний Федор Медведев из Екатеринбурга отправился в поход на Конжаковский камень в составе группы 18 сентября, но заблудился, отойдя в лес за шишками. С собой у него имелись только нож и зажигалка. Стоит отметить, что его летний наряд не был рассчитан на длительное пребывание в условиях тайги.

Мужчина рассказал, что ночи были бессонными из-за постоянной угрозы: ему нужно было поддерживать тепло и отпугивать хищников.

«В первую же ночь пришли волки. Ангел хранитель, наверное, меня разбудил. Я услышал шорохи рядом с собой, схватился за костер и начал кидать горящие палки. Поэтому у меня руки обожженные», — поделился Медведев.

На следующий день путешественник увидел на другом берегу реки медведя, который также заметил его, но не предпринял попыток приблизиться. Днем мужчина передвигался по лесу, питаясь шишками, ягодами и грибами, которые готовил на огне, жаря на камне. В конечном итоге, турист выбрался из леса почти в том же месте, где и вошел.

«Это боженька меня вывел, все время я только молился. У меня уже силы заканчивались, но я знал, что спасен, потому что оказался на дороге», — заключил екатеринбуржец.

Ранее сообщалось, что журналист из США провел шесть дней в горах Норвегии со сломанной ногой.