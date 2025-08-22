Пил мочу, чтобы выжить: журналиста с переломом нашли в горах спустя 6 дней

Журналист почти неделю выживал в горах, питался травой и мхом, пил дождевую воду и собственную мочу, пока спасатели не нашли его. Об этом пишет газета Washington Post.

Американский журналист Алек Лун провел шесть дней в горах Норвегии после несчастного случая во время одиночного похода. В четверг, 31 июля, он оступился и упал, получив серьезный перелом ноги. Известно, что мужчина направлялся к крупному леднику, расположенному в национальном парке Фолгефонна.

Потеряв возможность передвигаться, журналист организовал импровизированное укрытие из подручных материалов. В первые дни он питался мхом и травой, а для утоления жажды собирал дождевую воду. В наиболее критический момент ему пришлось пить собственную мочу, чтобы выжить.

Спасательная операция началась 4 августа после просьбы супруги Луна. Из-за сложных погодных условий поиски заняли два дня. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги и обморожениями. Как отметила жена журналиста, хотя он и продолжит ходить в походы, но теперь только в составе группы.

Ранее сообщалось, что страховка альпинистки, застрявшей на пике Победы, не покроет расходы на спасение.