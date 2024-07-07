С гражданки РФ требуют четыре миллиона рублей за операцию после ДТП в Таиланде

Гражданка РФ попала в страшное ДТП в Таиланде, а местные врачи бездействуют и требуют за дальнейшую помощь четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что они с молодым человеком арендовали байк, во время езды на котором отказали тормоза.

Поясняется, что девушку после аварии транспортировали в госпиталь, где она провела десять часов, после чего перевезли в больницу. У нее были диагностированы перелом шейки бедра и таза с повреждением тазового кольца, а также травма внутренних органов. У девушки отсутствует медстраховка, с чем и связана высокая стоимость операции. Кроме того, даже за каждый обезболивающий укол с нее требуют огромную сумму денег.

Добавляется, что дополнительные травмы могли появиться в итоге неправильной транспортировки, поскольку с места происшествия ее уносили на руках. При этом противопоказана и транспортировка в Россию.

Отмечается, что она трудится врачом-терапевтом в одной из больниц Ростова-на-Дону. Родные и друзья ведут поиск компетентных врачей, которые могли бы прилететь к ней и провести ей операцию.