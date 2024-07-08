С начала года дорожные службы провели ремонт более 40 светофоров в Подмосковье

С начала года дорожные службы провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональной сети Московской области. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что работы выполнили больше чем на 30 дорогах в 20 городских округах для снижения аварийности в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также планируется модернизировать еще 40 светофорных объектов. Заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что после ремонта ряд светофоров получает удаленное управление и возможность работы в координации.

Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах. При этом особое внимание было уделено пешеходным светофорам вблизи социальных объектов, например, отремонтировали светофоры у школы в селе Рождествено г. о. Истра, у детского сада в Щелкове и у центральной районной больницы и детского сада в Луховицах.