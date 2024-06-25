С начала года лесная охрана выявила в Подмосковье уже более 500 самовольных занятых лесных участков

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области регулярно проводит патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. Так только с начала этого года удалось зафиксировать более пятисот самовольных занятий лесных участков.

Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (175), Московском учебно-опытном (58), Подольском (55) и Звенигородском (35) лесничествах. При этом по нарушениям составлено почти четыреста протокол об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц.

Напоминаем, что самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 ЛК РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.