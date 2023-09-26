С начала года на службу в ВС РФ было принято более 325 тысяч контрактников
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил сообщил, что с начала года на службу по контракту в Вооруженные силы России было принято более 325 тысяч человек.
«Мы продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих», – отметил Медведев.
Зампред Совбеза побывал на полигоне в ДНР, где ведется подготовка новобранцев. По его словам, она проходит на высоком уровне, а личный состав демонстрирует отличные боевые и моральные качества. Военнослужащие, с которыми общался Медведев, настроены только на победу.