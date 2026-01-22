«С огнестрелом будет легче»: что писал в соцсетях подросток, напавший на школу в Нижнекамске

13-летний подросток, устроивший нападение в лицее Нижнекамска, был задержан и доставлен вместе с родителями в отдел полиции. Родители мальчика, как сообщают Telegram-каналы, заявили, что их сын никогда не жаловался на проблемы в школе или конфликты с одноклассниками и учился хорошо. Однако следствие располагает противоположной информацией, согласно которой подросток долгое время готовился к преступлению.

По данным расследования, школьник заранее обсуждал план нападения в социальных сетях и тематических чатах. В его переписках обнаружено сообщение, в котором он писал: «Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче».

Кроме того, подросток заранее раздобыл необходимую атрибутику, включая маску и нож, а перед самым нападением выложил в чат с одноклассниками свою фотографию в полной экипировке. Также известно, что он публиковал в Сети видео с нападениями на школы и материалы, высмеивающие религию.

Утром 22 января подросток пришел в лицей, где его попыталась остановить 53-летняя вахтерша. В ходе конфликта он произвел выстрел из сигнального пистолета, ранив женщину в руку. Пострадавшая была госпитализирована. По предварительным данным, причиной нападения стал затяжной конфликт подростка с одноклассниками, о котором, по утверждению родителей, они ничего не знали.