С туристкой жестоко расправились на отдыхе в Камбодже

Трагический инцидент с британской туристкой произошел в столице Камбоджи, сообщает Sky News. По предварительным данным, женщина оказалась в сложном любовном треугольнике и вызвала ненависть у конкурентки.

Тело 34-летней Джессики Кариад Хопкинс с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 29 августа, в престижном районе Чамкармон неподалеку от популярного городского парка.

Через день после обнаружения тела полиция задержала подозреваемую — 33-летнюю иностранку, личность которой пока не раскрывается. Предварительная версия следствия указывает на ревность как на основной мотив преступления: женщины были вовлечены в любовный треугольник с общим партнером.

Местные власти подчеркивают, что подобные преступления против иностранных гостей являются редкостью в Камбодже, известной своим гостеприимством.

Ранее сообщалось, что семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов заплыва.