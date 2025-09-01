Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подает в суд на организаторов заплыва

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова готовит иск к организаторам заплыва через Босфор, обвиняя их в недостаточных мерах безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Родственники Николая Свечникова, который пропал без вести во время массового заплыва через пролив Босфор 24 августа, начали официальную процедуру привлечения к ответственности организаторов мероприятия. Как сообщили близкие семьи, адвокат уже готовит соответствующий исковый документ.

29-летний россиянин был среди примерно трех тысяч участников международного старта, но на финишную точку так и не прибыл. Масштабные поиски с привлечением сил береговой охраны Турции пока не увенчались успехом.

В семье считают, что ответственность за произошедшее лежит на организаторах, которые, по их мнению, не обеспечили должный уровень контроля и безопасности для такого количества пловцов на сложной акватории с интенсивным судоходством. Заплыв через Босфор ежегодно привлекает тысячи спортсменов-любителей со всего мира, однако этот инцидент стал одним из самых резонансных за всю историю проведения мероприятия.

