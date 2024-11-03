С жителей Крыма судебными приставами взысканы алименты на сумму почти 570 млн рублей за девять месяцев

Судебными приставами взыскано с жителей Республики Крым алиментов с января по сентябрь на сумму около 570 млн рублей. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что сумма увеличилась на 145 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что при этом благодаря работе приставов была погашена задолженность по зарплате в республике на сумму около 95 млн рублей на предприятиях.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Подмосковья оштрафовали банк за нарушение прав участника СВО.