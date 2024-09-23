Судебные приставы Подмосковья оштрафовали банк за нарушение прав участника СВО

Сотрудники ГУФССП России по Московской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали банк за нарушение прав участника СВО.

В ведомство обратилась жительница Подмосковья, чей супруг находится в зоне проведения СВО. Женщина рассказала, что ее мужу отказали в предоставлении кредитных каникул. При этом на оставленный дома телефон мужчины поступает множество звонков и сообщений о необходимости оплаты задолженности. Сообщения полны угроз о розыске должника и продаже его имущества.

Сотрудники ведомства провели расследования. Выяснилось, что банк оставил без ответа запрос о предоставлении кредитных каникул. Также было установлено, что исполнительные производства в отношении бойца отсутствуют.

В результате кредитную организацию признали виновной в совершении административного правонарушения. Банку был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.