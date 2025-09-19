Сайт одного российского аэропорта перестал открываться

Официальный сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге перестал открываться. Сообщение о проведении технических работ высвечивается при попытке посетить веб-страницу.

В пятницу, 19 сентября, официальный сайт аэропорта Пулково стал временно недоступен. Пользователи, пытающиеся зайти на веб-страницу, видят сообщение о проведении технических работ. Об этом стало известно примерно в 11:20 по московскому времени.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам, имеющим вопросы по поводу рейсов, обращаться напрямую в соответствующие авиакомпании. Также для связи доступен колл-центр аэропорта, телефоны которого указаны в сообщении.

Судя по открытым источникам, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», сайт могли взломать. Но данная информация на момент публикации пока не подтверждена.

