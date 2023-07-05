Сайт РЖД дал сбой из за мощной хакерской атаки

Вместе с ним было атаковано и мобильное приложение компании. Ее сотрудники обещают в кратчайшие сроки решить все проблемы.

«Российские железные дороги» сообщили, что их сетевые ресурсы попали под массированную атаку хакеров. Покупка билетов с помощью сайтов в данный момент невозможно. Но кассы на вокзалах и станциях работают в нормальном режиме. Всем тем, кому необходимо срочно купить проездные документы, можно это сделать в кассах. Об этом сообщили РИА Новости