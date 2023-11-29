Губернатор Херсонской области ранее уже говорил о полном срыве всех планов Киева на продвижение войск вперед. По утвержденному графику, ВСУ еще две недели назад должны были овладеть Новой Каховкой. По заявлению главы региона, многие эксперты раньше считали, что стратеги из Северо-Атлантического блока подготовили для украинской армии сложный план наступления, который действительно позволит им одержать победу.

«Никакого особого плана не было. Точнее - он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону», - сообщил он.

Его рассказ привели РИА Новости. Именно простейшим планом, по словам Владимира Сальдо, объясняются атаки ВСУ по всем направлениям одновременно. Они пытаются добиться хоть какого-то успеха.