Сальдо опроверг возможность украинской армии захватить плацдарм на левом берегу Днепра

По его утверждению, для этого отсутствуют какие-либо предпосылки. Российские бойцы неизменно пресекают попытки противника форсировать реку.

Губернатор Херсонской области заявил, что диверсионные группы ВСУ постоянно пытаются перебраться на другой берег, чтобы зацепиться за него и подготовить плацдарм для своих основных сил. Эти попытки неизменно проваливаются, поскольку ВС РФ срывают любые подобные поползновения.

«Ни о каких плацдармах противника, даже о предпосылках для их создания речи нет», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Владимир Сальдо добавил, что украинская армия регулярно обстреливает мирные объекты на левом берегу Днепра. Российская артиллерия не уступает ей в интенсивности нанесения ударов, но при этом воздействует на военные цели.