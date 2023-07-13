Сальдо: Украина не отказалась от попыток перебросить своих бойцов на левый берег Днепра

При этом, по утверждению главы Херсонской области, большая часть лодок и других высадочных средств уничтожается российскими бойцами еще во время переправы. И лишь меньшая часть добирается до противоположного берега. Но даже добравшись до суши, ВСУ получают лишь иллюзорный успех, поскольку в этом нет никакой практической пользы. Тот плацдарм, на который попадают украинские боевики, отрезан от основной части берега болотами.

«Дорога одна - от Антоновского моста, она плотно контролируется нашими военными. Поэтому враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», - подчеркнул Владимир Сальдо.

Его слова привели РИА Новости. Губернатор добавил, что Киев на замену убитым боевикам шлет все новых и новых бойцов, поскольку ему не жалко швырять на убой свои силы. Район Антоновского моста превратился в самый настоящий конвейер смерти для ВСУ.