Сальдо: в ходе обстрела ВСУ АЗС в Херсонской области погибли 2 человека

В ходе обстрелов АЗГС в Херсонской области со стороны ВСУ, погибли 2 человека. Соответствующее заявление сделал областной губернатор Владимир Сальдо в своих социальных сетях .

В посте он уточнил, что обстрел произошел в Новой Маячке, и в результате атаки произошло возгорание АЗГС. Согласно информации местных властей, погибли 2 человека.

По информации Сальдо, под огонь киевского режима также попал рынок в местном селе Старая Збурьевка, в результате чего было ранено 3 местных жителей. Губернатор также сообщил, что один из раненых поступил в Скадовскую центральную больницу, находясь в тяжелом состоянии.

Более того, дважды за 23 марта повреждения получили распределительные газовые провода в Новой Каховке. Херсоноблгаз оперативно устранил неполадки на газопроводах и восстановил их работу, сообщил он.