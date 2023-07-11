Салливан не смог дать четкий ответ на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан затруднился ответить на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

У нас нет для этого расписания, заметил Салливан.

Также он сообщил, что завтра президент США Джо Байден встретится на полях саммита НАТО с украинским лидером Зеленским.

По мнению российского дипломата Константина Гаврилова, максимум, на что Зеленский может рассчитывать по итогам саммита в Вильнюсе, это гарантии продолжения поставок вооружения.