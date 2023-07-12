Салливан: принятие Украины в НАТО означало бы войну стран альянса с Россией

Советник президента США Джейк Салливан в интервью CNN рассказал, почему саммит НАТО не принял решение о вступлении в альянс Украины.

Политик считает, что причина очевидна: принятие Украины сегодня означало бы войну стран НАТО с Россией.

На саммите в Вильнюсе страны НАТО приняли пакет долгосрочной поддержки Украины. Однако конкретные сроки принятия страны в альянс названы не были. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет принята, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены.

Эксперты отмечают, что решения саммита в Вильнюсе в отношении Украины мало чем отличаются от тех, что были приняты еще в 2008 году в Бухаресте, и в принципе носят декларативный характер.