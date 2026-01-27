Сальмонеллез атаковал детсад: надзорные органы выясняют причины массового заражения в Нягани

В детском саду «Теремок», расположенном в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По предварительной информации, за медицинской помощью с подозрением на заболевание обратились 14 человек.

О случаях заболевания, в том числе сальмонеллеза, ранее сообщил глава города Иван Ямашев. Позднее информация была подтверждена надзорным ведомством. Прокуратура ХМАО, проанализировав ситуацию, организовала проверку по факту массового заболевания воспитанников дошкольного учреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе возможные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе детского сада.