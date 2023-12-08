Самолет Новосибирск-Москва пришлось вернуть в пункт вылета из-за технической неисправности

Рейс к столице выполняло воздушное судно Boieng 737. На его борту находилось 176 пассажиров, плюс члены экипажа. Уже после взлета появились сведения о технических неисправностях, и авиалайнер пришлось разворачивать и сажать в месте старта.

«Борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», - заявили по этому поводу представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Их слова привело ТАСС. Есть некоторые данные, что произошедшие неполадки – это возгорание одного из двигателей.