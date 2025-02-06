Самолет потерпел крушение в Индии

Истребитель военно-воздушных сил Индии Mirage 2000 упал в штате Мадхья-Прадеш. Об этом стало известно из официального сообщения ВВС страны.

Крушение произошло 6 февраля возле Шивпури. На военном самолете осуществляли плановый учебный вылет, однако в процессе пилоты зафиксировали системную неисправность, из-за которой были вынуждены катапультироваться и отпустить управление. Оба военных выжили, так как быстро сориентировались в ситуации.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, самолет распался на множество обломков, которые загорелись посреди поля.

Мог ли экипаж не допустить крушения пока неизвестно: это и другие детали происшествия будут выяснять в ходе внутреннего расследования.

Отметим, что французские Mirage 2000 находятся на вооружении ВВС Индии с 1980-х годов. Это лишь один из образцов стареющего авиапарка. Всего Индия обладает не менее 48 самолетами Mirage. Примечательно, что недавно истребители этого типа доставили на Украину.