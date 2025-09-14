Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе в Аргентине
В аргентинской провинции Кордоба произошла авиакатастрофа, унесшая жизни двух человек. По информации портала Infobae, двухместный самолет, выполнявший в субботу, 13 сентября, показательные трюки, разбился на аэродроме города Бель-Виль.
По предварительной информации, воздушное судно потеряло подъемную силу во время выполнения маневра и ударилось о поверхность взлетно-посадочной полосы (ВПП). От сильно удара воздушное судно загорелось. Оба пилота, находившиеся на борту, погибли до приезда врачей.
Личности погибших установлены. Жертвами авиакатастрофы оказались двое мужчин из соседней провинции Санта-Фе. Точные причины происшествия в настоящее время остаются неизвестными.
