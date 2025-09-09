Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области вместе с пилотом

Кукурузник Ан-2 упал в Ростовской области, при падении самолета погиб пилот. Об этом также проинформировал телеграм-канал SHOT.

В Ростовской области произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет Ан-2 потерпел крушение. Информация об этом появилась в СМИ. По данным из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье Сегодня», воздушное судно рухнуло неподалеку от хутора Морозов. От места крушения до населенного пункта — всего 4 км.

Как сообщает SHOT, трагедия случилась во время проведения сельскохозяйственных работ на территории агробазы «Родник». Время крушения — примерно в 9:20 утра. Пилот самолета погиб, что также подтвердили ТАСС в ГУ МЧС. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, чтобы установить причины случившегося и оказать необходимую помощь.

Ранее пилот легкомоторного самолета погиб при крушении в Подмосковье.