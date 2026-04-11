Самолет-разведчик НАТО заметили у российской границы

Западные границы России снова оказались в фокусе внимания авиации НАТО. Американский разведывательный самолет провел около семи часов, патрулируя южнее крымского побережья и Краснодарского края. Об этом пишет РИА Новости , проанализировав открытые данные полетных треков.

Речь, по предварительным данным агентства, идет о машине на базе бизнес-джета Bombardier, которая в военной верфикации называется ARTEMIS II. Борт поднялся примерно в 8.40 по московскому времени с аэродрома в румынской Констанце. Взяв курс на восток, он не долетел около 170 километров до грузинских берегов, после чего развернулся. Далее траектория выглядела так: обратный путь по уже пройденному маршруту, кратковременный заход в воздушное пространство Румынии и новый разворот — снова на восток.

К 15.05 самолет все еще оставался над черноморской акваторией. За это время, по данным источников, он успел совершить четыре разведывательных облета. Тот же борт, как отмечается, регулярно появляется и в районе Калининградской области.

Машина создана компанией Leidos по заказу Пентагона. Обычный бизнес-джет Bombardier Challenger 650 переоборудован под задачи радиолокационной разведки. В арсенале — перехват, запись и дистанционная расшифровка данных. Всего, согласно открытой информации, было выпущено два таких экземпляра, причем второй появился в конце 2022 года.

В последние годы Москва неоднократно фиксировала беспрецедентную активность сил альянса у своих западных рубежей. В НАТО подобные действия называют сдерживанием «российской агрессии». В Кремле, в свою очередь, не раз выражали растущую озабоченность наращиванием военного присутствия блока в Европе.

